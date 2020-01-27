Эпидемия коронавируса: Трамп предложил Китаю "всю необходимую помощь"

Новости мира:рамп предложил Китаю необходимую помощь из-за вспышки нового коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится «в тесном контакте» с Китаем относительно нового коронавируса, от которого умер уже 81 человек в КНР.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Находимся в тесном контакте с Китаем относительно вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпину всю необходимую помощь. Наши эксперты экстраординарные" — говорится в сообщении. В США уже подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус передается от человека к человеку. По состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составило 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания - около 830.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

27 января украинский туроператор Join UP! заявил о возвращении своих туристов с китайского острова Хайнань.