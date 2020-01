Эпидемия коронавируса: Трамп предложил Китаю "всю необходимую помощь"

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится «в тесном контакте» с Китаем относительно нового коронавируса, от которого умер уже 81 человек в КНР.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Находимся в тесном контакте с Китаем относительно вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпину всю необходимую помощь. Наши эксперты экстраординарные" — говорится в сообщении. В США уже подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2020