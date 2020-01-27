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Эпидемия коронавируса: Трамп предложил Китаю "всю необходимую помощь"

Эпидемия коронавируса: Трамп предложил Китаю "всю необходимую помощь"
18:16 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:рамп предложил Китаю необходимую помощь из-за вспышки нового коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что находится «в тесном контакте» с Китаем относительно нового коронавируса, от которого умер уже 81 человек в КНР.

Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Находимся в тесном контакте с Китаем относительно вируса. В США зафиксировано немного случаев, но мы настороже. Предложили Китаю и лидеру Си Цзиньпину всю необходимую помощь. Наши эксперты экстраординарные" — говорится в сообщении. В США уже подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

Эпидемия в Китае: "Укрпошта" развеивает мифы

Как сообщалось ранее, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Вирус передается от человека к человеку. По состоянию на 24 января количество погибших от нового коронавируса в Китае составило 26 человек, а количество подтвержденных случаев заболевания - около 830.

Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, в Украине пока нет никаких оснований для волнений из-за распространения коронавируса в Китае.

27 января украинский туроператор Join UP! заявил о возвращении своих туристов с китайского острова Хайнань.

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Китай, Эпидемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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