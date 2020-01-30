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"Уханьский" коронавирус: в США ожидают "возвращения рабочих мест"

"Уханьский" коронавирус: в США ожидают "возвращения рабочих мест"
17:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Министерстве торговли США ожидают роста рабочих мест на фоне распространения "уханьского" коронавируса.

Распространение эпидемии, вызванной новым коронавирусом, может привести к росту количества рабочих мест в США, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

"Я думаю, это будет способствовать более быстрому возвращению рабочих мест в Северную Америку. Некоторых - в США. Возможно, некоторых - в Мексику", - сказал он в интервью Fox Business Network в четверг.

Он отметил, что не хочет говорить о "победе" на фоне распространения "очень опасного заболевания".

"Но факт в том, что у компаний появляется еще один критерий, который они учитывают, когда анализируют свою цепочку поставок", - добавил он.

В Китае обеспокоены "законом о сжигании посылок" в Украине

По последним данным, в Китае зафиксировано около 8 тыс. случаев заражения, скончались 170 человек. В США было подтверждено пять случаев заражения.

Решением президента США Дональда Трампа в стране сформирована специальная рабочая группа по борьбе с коронавирусом. Возглавляет группу министр здравоохранения Алекс Азар, который координирует свою работу с Советом национальной безопасности.

"Ничего необычного": НБУ не считают, что коронавирус повлияет на макроэкономические показатели

Быстрое распространение эпидемии в мире создало угрозы для экономики. Рынки акций снижаются в Европе и Азии. Фьючерсы на индексы США также снижаются из-за опасений, что вирус наносит ущерб экономике Китая и подавляет потребительскую активность.

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Китай, Эпидемия, Коронавирус, Уилбур Росс.
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