Скачать
Суббота, 22.02.2020
Данилов: Эвакуированных из Уханя украинцев будут возить в Киев на исследования
Данилов: Эвакуированных украинцев будут возить в Киев на исследования
Болгария готова выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк
Болгария готова выдать Украине подозреваемого в убийстве Гандзюк
"Чистое британское мясо": диета Тайсона Фьюри
"Чистое британское мясо": диета Тайсона Фьюри
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

Трамп недоволен возвращением зараженных коронавирусом американцев домой

Трамп недоволен возвращением зараженных коронавирусом американцев домой
12:37 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:Советники Трампа разрешили вернуться в США 14 гражданам, которые заразились коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп разозлился на своих советников через решение разрешить 14 американцам, которые имеют положительный результат теста на коронавирус, вернуться в Соединенные Штаты из Японии. Об этом сообщает Washington Post.

Трампу и оперативной группе администрации по коронавирусу сообщили в минувшую субботу, что американцы, которые провели недели в карантине на борту круизного лайнера Diamond Princess, где вирус распространился на сотни пассажиров, будут доставлены домой на двух чартерных самолетах. Вместе с тем пациентов, у которых обнаружили симптомы или собственно вирус, должны были оставить в Японии.

Трамп был проинформирован о принятом решении и согласился с тем, что здоровые пассажиры не должны находиться в самолете с больными, заявили три высокопоставленных чиновника администрации. Но Госдепартамент и топ-чиновник министерства здравоохранения США в конечном итоге решили вернуть 14 американцев, у которых обнаружили вирус, и поместить их в изолятор, не сообщив об этом президенту.

Российские вмешательства в выборы: Трамп говорит о "кампании по дезинформации"

Изменение планов произошло поздно вечером в воскресенье, когда 328 американцев сидели в автобусах на взлетно-посадочной полосе Токийского аэропорта Ханэда, и результаты тестов показали, что 14 пассажиров были заражены вирусом, но еще не проявляли симптомов Трамп узнал о решении постфактум и разозлился, что с ним не посоветовались, жалуясь, что это решение может повредить его администрации.

С тех пор Трамп провел несколько звонков с высшими должностными лицами Белого дома, во время которых указал на необходимость информирования президента. Он также заявил, что не согласен с принятым решением.

Один высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что не информирование Трампа о решении заранее было "большой оперативной ошибкой".

В Италии скончался второй человек от коронавируса

До того, как пассажиров круизного лайнера не вернули домой, в Соединенных Штатах было всего 15 подтвержденных случаев заболевания. На момент принятия этого решения количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в стране увеличилось бы почти в два раза. В пятницу Центр контроля и предотвращения заболеваний сообщил, что в настоящее время 28 жителей США, доставленных домой с круизного лайнера Diamond Princess, получили положительный результат на вирус.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, США, Белый дом, Дональд Трамп, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
02 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
03 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
04 "Нас устраивает": Москва отреагировала на решение морского трибунала ООН
05 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вопрос о кандидатуре министра Тюрингии: Партиии наконец пришли к общему соглашению
В Тюрингии согласовали кандидатуру премьера
&quot;Результаты положительные&quot;: эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Эвакуированные из Уханя украинцы прошли обследование
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь