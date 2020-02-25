Скачать
Вторник, 25.02.2020
Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников
Беспорядки в Новых Санжарах: суд арестовал четырех участников
Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая
Передумали: шестеро украинцев хотят выехать из Китая
Беседин отстранен от футбола на год
Беседин отстранен от футбола на год
Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных
Незаменимая экологическая роль: к чему приведет вымирание животных

Штаты обеспокоены возможным сокрытием правды о коронавирусе в Иране

Штаты обеспокоены возможным сокрытием правды о коронавирусе в Иране
19:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Помпео призвал Иран "сказать правду о коронавирусе".

Соединенные Штаты обеспокоены поступающей информацией о том, что Иран мог утаить важную информацию о вспышке коронавируса в стране, заявил во вторник на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.

"Соединенные Штаты серьёзно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке (коронавируса - ред.) в стране", - сказал он.

"Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - подчеркнул Помпео.

Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Ранее сообщалось, что у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране, выявили заражение коронавирусом.

Во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Коронавирус, Майк Помпео.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые рассказали, как квашеная капуста и другие соленья влияют на иммунитет
02 Проверенные способы, как снизить уровень сахара в крови
03 Медики назвали простые способа укрепить иммунитет
04 "С Днем твоего рождения, Мешочек": Елена Кравец растрогала сеть милым поздравлением
05 Падение не за горами: ВОЗ заявила что пик коронавируса в мире уже прошел
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Поедет ли Зеленский в Москву на парад к 9 мая? В ОПУ дали ответ
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент поручил ограничить импорт угля и электроэнергии
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Зеленский: Трансформация угольных регионов должна быть справедливой
Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон
Нужно больше камер: OPPO готовит необычный смартфон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь