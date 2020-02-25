Штаты обеспокоены возможным сокрытием правды о коронавирусе в Иране

Соединенные Штаты обеспокоены поступающей информацией о том, что Иран мог утаить важную информацию о вспышке коронавируса в стране, заявил во вторник на брифинге госсекретарь США Майк Помпео.
"Соединенные Штаты серьёзно обеспокоены информацией, указывающей на то, что иранский режим мог укрыть важные детали о вспышке (коронавируса - ред.) в стране", - сказал он.
"Все страны, включая Иран, должны говорить правду о коронавирусе и сотрудничать с международными гуманитарными организациями", - подчеркнул Помпео.
Ранее сообщалось, что у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, в последние несколько дней проводил брифинги для журналистов по эпидемиологической ситуации в стране, выявили заражение коронавирусом.
Во вторник представитель министерства здравоохранения Ирана сообщил, что число зараженных вирусом в стране достигло 95, летальный исход зафиксирован в 15 случаях.