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Коронавирус: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение

Коронавирус: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение
08:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Власти Сан-Франциско объявили в городе чрезвычайное положение на фоне международной вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает The Hill.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брод считает, что, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется, и необходимо усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых уголках мира ежедневно, и мы принимаем необходимые меры для защиты жителей Сан-Франциско", - отметила Брод.

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Чрезвычайное положение позволит властям города собрать ресурсы и персонал для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло свыше 78 тысяч человек, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц. 

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США, Сан-Франциско, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в США.
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