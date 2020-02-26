Коронавирус: в Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение

Новости мира:Власти американского Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Власти Сан-Франциско объявили в городе чрезвычайное положение на фоне международной вспышки коронавирусной инфекции Covid-19. Об этом сообщает The Hill.

Мэр Сан-Франциско Лондон Брод считает, что, хотя в городе не было подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом, "глобальная картина быстро меняется, и необходимо усилить готовность".

"Мы видим, что вирус распространяется в новых уголках мира ежедневно, и мы принимаем необходимые меры для защиты жителей Сан-Франциско", - отметила Брод.

Чрезвычайное положение позволит властям города собрать ресурсы и персонал для быстрого реагирования на возможные случаи болезни.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковой части Китая достигло свыше 78 тысяч человек, более 29 тысяч выздоровели и выписались из больниц.