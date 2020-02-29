Коронавирус в США: в Вашингтоне зафиксировали первую смерть

Новости мира:В США умер первый зараженный новым типом коронавируса.

Местные органы здравоохранения американского штата Вашингтон подтвердили первый летальный случай вследствие заболевания коронавирусом новой формы.

Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

"Пациент, инфицированный новой формой коронавируса в округе Кинг штата Вашингтон, умер", - отмечается в сообщении со ссылкой на официальных представителей системы здравоохранения.

Это первый подтвержденный летальный случай в Соединенных Штатах в результате заболевания Covid-19.

Детали инцидента пока не раскрываются. Местные власти планируют выступить перед медиа на пресс-конференции спустя несколько часов.

Как сообщалось, в мире по состоянию на 29 февраля зарегистрированы 85187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2924 - летальные. Выздоровели уже 39545 человек.