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Трамп о коронавирусе в Иране: Мы можем помочь

Трамп о коронавирусе в Иране: Мы можем помочь
09:15 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Штаты готовы помочь Ирану в борьбе с эпидемией уханьского коронавируса.

Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии.

"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить", – сказал Трамп.

Как известно, в связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана.

Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая.

Эпидемия коронавируса: в одном из штатов США ввели чрезвычайное положение

Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из которых, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.

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США, Иран, Вирус, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
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