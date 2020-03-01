Трамп о коронавирусе в Иране: Мы можем помочь

Власти США готовы оказать Ирану помощь в борьбе с коронавирусом, если иранская сторона об этом попросит.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии.
"Если мы можем помочь иранцам с этой проблемой, мы, безусловно, готовы сделать это. Все, что от них требуется, – это попросить", – сказал Трамп.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 29, 2020
Как известно, в связи с вспышкой коронавируса в Иране США внедряют ряд исключений в санкциях против Тегерана.
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло почти 600 человек, из них 43 скончались. По количеству смертей от COVID-19 Иран занимает второе место после Китая.
Известно, что среди заразившихся – вице-президент и пять депутатов парламента, один из которых, по данным иранских СМИ, умер. Работа иранского парламента приостановлена, всем депутатам предписано сдать анализы.