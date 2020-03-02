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В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения на коронавирус

В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения на коронавирус
10:49 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Нью-Йорке медики зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Нью-Йорке.

Губернатор штата Эндрю Куомо объявил об этом в своем аккаунте в Twitter.

"Мы узнали о 1-м положительном случае COVID-19 в Нью-Йорке. Пациент заразился вирусом в Иране и находится в изоляции. Нет причин для чрезмерного беспокойства, так как общий риск в Нью-Йорке остается низким. Мы тщательно управляем этой ситуацией и предоставим информацию по мере ее появления", - написал губернатор. 

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Так, коронавирус обнаружен у 30-летней женщины, которая недавно вернулась из Ирана. Сейчас она находится на карантине у себя дома. 

"У пациента есть респираторные симптомы, но он не находится в тяжелом состоянии и контролируется с момента прибытия в Нью-Йорк", - написал Куомо.

В общем, в стране зафиксирована вторая в стране смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. 

70-летний мужчина, как и первый погибший, умер в штате Вашингтон. Также сообщается, что еще три человека 70-ти, 80-ти и 90 лет находятся в критическом состоянии.

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США, Америка, Нью-Йорк, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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