В Нью-Йорке зафиксировали первый случай заражения на коронавирус

Первый случай заражения коронавирусом зафиксировали в Нью-Йорке.

Губернатор штата Эндрю Куомо объявил об этом в своем аккаунте в Twitter.

"Мы узнали о 1-м положительном случае COVID-19 в Нью-Йорке. Пациент заразился вирусом в Иране и находится в изоляции. Нет причин для чрезмерного беспокойства, так как общий риск в Нью-Йорке остается низким. Мы тщательно управляем этой ситуацией и предоставим информацию по мере ее появления", - написал губернатор.

Так, коронавирус обнаружен у 30-летней женщины, которая недавно вернулась из Ирана. Сейчас она находится на карантине у себя дома.

"У пациента есть респираторные симптомы, но он не находится в тяжелом состоянии и контролируется с момента прибытия в Нью-Йорк", - написал Куомо.

We have learned of the 1st positive case of COVID-19 in NY. The patient contracted the virus while in Iran & is isolated

There is no reason for undue anxiety—the general risk remains low in NY. We are diligently managing this situation &will provide info as it becomes available. pic.twitter.com/rLnObvrg3R

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) March 2, 2020