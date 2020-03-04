Коронавирус: Трамп призвал ускорить разработку вакцины

Новости мира:Дональд Трамп провел переговоры с руководством ведущих компаний и заверил, что они максимально быстро продвигаются к разработке терапии.

Президент США обратился к руководителям крупнейших американских фармацевтических компаний с просьбой ускорить разработку вакцин и терапии для профилактики и лечения коронавируса.

Такое заявление Трамп сделал, выступая на конференции Национальной ассоциации округов, сообщает Голос Америки.

"По словам президента, представители администрации уже встретились с властями штатов и округов, а также с руководителями департаментов здравоохранения в 30 штатах. Кроме того, регулярно проводятся брифинги с губернаторами для координации мер по сдерживанию вспышки инфекции", - говорится в сообщении.

В частности, глава Белого дома рассказал о встречах с руководством компаний Pfizer, Johnson & Johnson и других.

"Я сказал: "Сделайте мне одолжение. Ускорьте это!" – и они сделают это. Они работают очень упорно и быстро. Мы максимально быстро продвигаемся к разработке терапии... Это поможет людям быстрее восстановиться и снизить тяжесть заболевания", – заявил Трамп.

Он также сообщил, что Белый дом тесно сотрудничает с Конгрессом над законопроектом, который позволит передать средства для борьбы с коронавирусом местным властям - на уровне штатов и округов. По словам президента США, Конгресс может выделить на эти цели в общей сложности $8,5 миллиарда.

Как сообщалось, республиканцы в Конгрессе США выразили обеспокоенность возможными негативными последствиями распространения коронавируса COVID-19 для экономики страны.

В Республиканской партии отмечают, что экономическая мощь и национальная безопасность являются основными факторами, определяющими, будет ли действующий президент переизбран на новый срок.