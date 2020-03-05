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В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса

В Калифорнии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
09:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Власти штата Калифорния объявили о введении чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, количество умерших от него в США растет.

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в американском штате Калифорния из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-2019.

Как передает Reuters, первой жертвой коронавируса в Калифорнии стал пожилой человек в округе Плейсер недалеко от Сакраменто, рассказали представители органов здравоохранения. Это первый случай смерти от коронавируса за пределами штата Вашингтон.

Число жертв коронавирусной инфекции выросло до 11 человек в среду, тогда же были зафиксированы новые случаи заболевания в районах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил ЧП.

"Штат Калифорния задействует все уровни правительства, чтобы помочь выявить случаи заболевания и замедлить распространение этого коронавируса", - говорится в заявлении Ньюсома.

Коронавирус: Трамп призвал ускорить разработку вакцины

Напомним, президент США Дональд Трамп, США допускают возможность введения дополнительных ограничений на въезд в страну на фоне распространения коронавирусной инфекции. 29 февраля власти США объявили, что вводят запрет на въезд иностранцам, которые посещали Иран за последние две недели. Американцам также посоветовали отказаться от поездок в регионы Италии и Южной Кореи, которые оказались наиболее подвержены распространению коронавируса. Помимо этого, Трамп не исключил, что может ввести ограничения на въезд на южной границе с Мексикой.

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США, Калифорния, Жертвы, Коронавирус.
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