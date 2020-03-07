Зараженный преподаватель: В Стэнфорде приостановили занятия из-за коронавируса

Новости мира:В одном из университетов США приостановили занятия в связи с распространением коронавируса.

В Стэнфордском университете в США приняли решение приостановить занятия из-за угрозы распространения коронавируса.

Об этом сообщает Palo Alto.

"Стэнфордский университет стал вторым крупным университетом США, который отменил очные занятия, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. В пятницу университет также объявил, что два студента бакалавриата, возможно, заразились коронавирусом и находятся в самоизоляции, а также, что преподаватель медицинского факультета показал положительный результат на COVID-19", - пишет издание.

Так, начиная с понедельника, 9 марта, все классы будут переведены в онлайн-режим "по мере возможности".

"В последние две недели зимнего квартала, начиная с понедельника, 9 марта, занятия в Стэнфорде не будут проводиться с физическим присутствием. По мере возможности мы будем переводить занятия в онлайн-форматы вместо учебы с физическим присутствием. Любые выпускные экзамены в зимнем квартале, которые должны были проводиться лично, теперь должны будут проводиться в домашнем формате, в соответствии с университетскими правилами проведения таких экзаменов", - сообщается на странице вуза.