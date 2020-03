Трамп о коронавирусе: Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что его администрация имеет "идеально согласованный и четко настроенный план" для преодоления коронавируса.

Об этом американский президент написал в Twitter.

"Мы в Белом доме имеем идеально согласованный и четко настроенный план борьбы с коронавирусом. Мы приняли меры очень рано, закрыв на карантин определенные районы, это хорошая работа. Впрочем, фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо. Печально!", - написал Трамп.

We have a perfectly coordinated and fine tuned plan at the White House for our attack on CoronaVirus. We moved VERY early to close borders to certain areas, which was a Godsend. V.P. is doing a great job. The Fake News Media is doing everything possible to make us look bad. Sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 8, 2020