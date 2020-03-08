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Трамп о коронавирусе: Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо

Трамп о коронавирусе: Фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо
17:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Трамп заявляет о готовности США ко встрече с угрозой коронавирусом.

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, что его администрация имеет "идеально согласованный и четко настроенный план" для преодоления коронавируса.

Об этом американский президент написал в Twitter.

"Мы в Белом доме имеем идеально согласованный и четко настроенный план борьбы с коронавирусом. Мы приняли меры очень рано, закрыв на карантин определенные районы, это хорошая работа. Впрочем, фейковые СМИ делают все возможное, чтобы мы выглядели плохо. Печально!", - написал Трамп.

Коронавирус: За сутки пограничники проверили 125 тысяч человек

Как сообщалось, в результате заболевания коронавируса в мире умерли 3594 человека. В то же время выздоровели 59965 инфицированных. Общее число зараженных во всех странах возросло до 106 тысяч 165 человек. В США пока подтверждены 433 случая заражения коронавирусом, 15 человек умерли в результате болезни.

Вспышка нового коронавируса (2019 nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами.

Коронавирус из Италии попал в Бангладеш

За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 58 странах. В Украине пока подтвержден один случай коронавируса.

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Эпидемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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