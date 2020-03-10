Эпидемия коронавируса: Трамп намерен урезать налоги на зарплату

Новости мира:Дональд Трамп хочет снизить американцам налоги на зарплату из-за коронавируса.

Белый дом обратится к Конгрессу с предложением снизить налоги на заработную плату, чтобы таким образом смягчить воздействие эпидемии коронавируса на экономику.

Об этом на пресс-конференции в Белом доме заявил Дональд Трамп.

"Мы собираемся завтра встретиться с Сенатом, с республиканцами в Палате представителей, Митчем Макконелом (лидером республиканского большинства в Сенате – ред.) и другими - для обсуждения возможного сокращения налога на зарплату или его значительного облегчения", - заявил глава Белого дома.

Он отметил, что предложения администрации также включают возможность предоставления компенсации работникам, которые получают почасовую оплату и будут вынуждены прекратить работу в связи с закрытием предприятий на карантин. Трамп подчеркнул, что это не вина компаний - и в целом не вина страны.

"Мы справимся с этой ситуацией, мы уже справлялись с подобным", - отметил президент США.

Он добавил, что подробнее об этом расскажет во вторник на пресс-конференции, которая состоится после обсуждения с законодателями предложений по поддержке экономики страны.