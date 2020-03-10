Эпидемия COVID-19: глава Белого дома отправился на карантин

Новости мира:Руководитель аппарата Трампа Марк Медоуз пошел на добровольную самоизоляцию.

Недавно назначенный глава Белого дома Марк Медоуз пошел на добровольную самоизоляцию, узнав, что он, возможно, контактировал с человеком, у которого обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя Медоуза Бена Уильямсона.

"Для того чтобы перестраховаться, Медоуз прошел тестирование (на коронавирус - ред.), которое оказалось отрицательным... Пока у него нет никаких симптомов, но по стандартным рекомендациям врачей он будет оставаться дома в течение 14 дней, до этой среды", - заявил представитель Уильямсон.

Контакт Медоуза с инфицированным коронавирусом человеком произошел 12 дней назад, однако о самоизоляции главы Белого дома стало известно только недавно.

Как известно, президент США Дональд Трамп 6 марта объявил о замене Мика Малвени в должности руководителя его администрации на конгрессмена от республиканцев Марка Медоуза.

Медоуз станет уже четвертым руководителем аппарата Трампа за немногим более три года его президентства. Медоуз считается лояльным к нынешнему президенту конгрессменом США.