Коронавирус в США: У сотрудника ЦРУ появились симптомы заражения

Новости мира:В США в главном управлении ЦРУ у одного из сотрудников проявились симптомы коронавируса.

У сотрудника Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Вашингтоне в США проявились симптомы коронавирусной инфекции. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей разведки.

Отмечается, что сотрудник не работает в штаб-квартире агентства в Лэнгли, штат Вирджиния, но работает в этом районе, и его состояние не является результатом поездок, связанных с ЦРУ.

Люди, с которыми этот человек вступал в контакт, были уведомлены, на месте их работы провели дезинфекцию.

CNN сообщает, что на сегодняшний день не было никакого влияния вируса на работу в штаб-квартире ЦРУ. В то же время все не критично важные внутренние поездки сотрудников в пределах США откладываются до дальнейшего уведомления, все церемонии, внутренние мероприятия и конференции отменены или отложены до дальнейшего уведомления.

"Первоочередной задачей ЦРУ является безопасность наших офицеров, и мы продолжаем принимать меры в соответствии с основными принципами Центра по контролю и профилактике заболеваний и нашей миссией по защите здоровья и благополучия нашей глобальной рабочей силы", - сказал представитель ЦРУ Тим Барретт.