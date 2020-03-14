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Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за коронавируса

Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за коронавируса
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию в Штатах из-за вспышки коронавируса.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении чрезвычайной ситуации национального масштаба для увеличения усилий в борьбе с неконтролируемым распространением коронавируса COVID19.

С соответствующим заявлением он выступил в ходе специальной пресс-конференции в пятницу в Розовом саду Белого дома.

"Я официально объявляю национальную чрезвычайную ситуацию", — заявил американский президент.

Он также отметил, что это позволит привлечь до $50 млрд из специальных фондов для борьбы с болезнью и преодоления последствий. Трамп назвал выделение финансов "большой суммой" для штатов, округов и органов местного самоуправления.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в США сейчас официально зарегистрированы 1268 случаев заболевания коронавирусом.

В целом, по состоянию на вторую половину пятницы, в мире зафиксировано 137.445 зараженных коронавирусом человек. Наибольшее количество зараженных – в Китае (80.945), Италии (15.113), Иране (11.364), Южной Кореи (7.979), Испании (4.344). Минимум 5088 пациентов по всему миру умерли. Выздоровели 69.799 людей.

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США, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус.
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