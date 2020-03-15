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Ученые США разработали тест на COVID-19, работающий в 10 раз быстрее существующих

Ученые США разработали тест на COVID-19, работающий в 10 раз быстрее существующих
15:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В США ученые изобрели новый тест на коронавирус, определяющий его в 10 раз быстрее существующий.

В США одобрили новый тест на коронавирус, работающий в 10 раз быстрее существующих.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы определенно увеличиваем скорость в 10 раз", - сказал в интервью Томас Шинекер, глава диагностического подразделения Roche Holding AG, разработавшего тест.

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило новый тест на коронавирус, который ускорит выявление инфицированных, что поможет уменьшить распространение Covid-19.

Как отмечается, система 8800 способна протестировать до 4128 пациентов в день, а версия 6800 — до 1440 пациентов.

Тест доступен не только в США, но в Европе и странах, которые принимают маркировку СЕ для медицинских устройств.

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США, Заболевание, Тест, Заражение, Коронавирус.
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