В США собираются провести испытания вакцины от COVID-19 на людях

Новости мира:45 здоровым добровольцам сделают две инъекции с интервалом в 28 дней в предплечье.

В США проведут первые испытания вакцины от COVID-19 на людях. Как сообщает BBC Украина, сегодня 45 здоровых добровольцев получат инъекцию в исследовательском центре "Kaiser Permanente" в Сиэтле.

Это первое испытание на людях, которое финансирует Национальный институт здоровья, во время которого обошли обычную для таких тестирований стадию - проверку, что вакцина может вызвать иммунную реакцию у животных.

В то же время биотехнологическая компания Moderna Therapeutics, которая разработала вакцину, утверждает, что процесс ее изготовления подвергся испытанию и проверен.

”Эта вакцина использует имеющуюся технологию. Ее сделали по самым высоким стандартам, с использованием элементов, безопасных для людей. За теми, кто участвует в испытании, будут очень тщательно наблюдать”, - говорит доктор Джон Трегонинг, эксперт по инфекционным болезням Имперского колледжа Лондона.

Обычно вакцины против вирусов делают из ослабленного или убитого вируса, однако вакцину mRNA-1273 не производили из вируса, который вызывает COVID-19. Она содержит краткий сегмент генетического кода, скопированного из вируса, который ученые смогли воссоздать в лаборатории.

По мнению ученых, это поможет иммунной системе организма бороться с реальной инфекцией.

Добровольцам дадут различные дозы экспериментальной вакцины.

В общем каждому из них сделают две инъекции с интервалом в 28 дней в предплечье.

Отмечается, что даже если эти начальные испытания пройдут хорошо, для того чтобы любая потенциальная вакцина стала доступной для населения, может потребоваться до 18 месяцев.