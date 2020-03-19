Мировая пандемия: США собираются задействовать плавучие госпитали

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит два медицинских корабли ВМС США в Нью-Йорк, а также к западному побережью США, где выявлено наибольшее количество гражданского населения, зараженного коронавирусом.
Об этом он заявил в среду на пресс-конференции в Белом доме.
"Сейчас проходит их подготовка. Это большие белые корабли с красными крестами на бортах", - заявил Трамп.
Он добавил, что один плавучий госпиталь будет размещен у берегов Нью-Йорка, крупнейшем мегаполисе США, где зафиксировано несколько тысяч инфицированных. Местоположение второго медицинского корабля на западном побережье президент не уточнил.
Глава Белого дома также заявил, что сразу после пресс-конференции подпишет Закон о военном производстве.
Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Минобороны выделит до пяти миллионов масок и других средств индивидуальной защиты из стратегических резервов США. По его словам, "первый миллион масок будет доступен немедленно".
Всего, по данным Центра системных наук и инженерии при Университете Хопкинса в США по состоянию на среду обнаружено 7324 инфицированных. 115 пациентов умерли. О тех, кто полностью выздоровел, информации нет. Больше всего летальных случаев зафиксировано в штатах Вашингтон (55 человек), Нью-Йорк (16 человек), Калифорния (13 пациентов).
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