Трамп применит чрезвычайные военные полномочия из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.
Об этом он заявил в пятницу, во время пресс-конференции в Белом доме.
"Я применяю Закон о военном производство, и прошлой ночью мы начали процесс по введению его в действие. Мы перевели Национальный центр координации реагирования (офис Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям - ред.) в высокий уровень активности", - отметил президент США.
Он подчеркнул, что сейчас федеральное правительство оказывает значительную поддержку наиболее пораженным регионам страны. "Мы предоставляем штатам очень большую помощь", - заявил президент.
Закон о военном производство позволяет переориентировать производство в стране для изготовления необходимого в чрезвычайной ситуации оборудования. Трамп не уточнил на пресс-конференции, какие именно намерения у него в этой связи. Однако ранее в пятницу, как сообщает The Hill,президент позвонил лидеру демократов в Сенате Чак Шумеру. Глава Белого дома дал понять, что намерен применить полномочия по этому закону для ускорения производства медицинских препаратов и оборудования, чтобы бороться с пандемией коронавируса Covid-19.
Напомним:
США и Мексика запрещают "не необходимые" передвижения через границу из-за распространения нового коронавируса COVID-19.
Власти США призывают сограждан из-за угрозы коронавируса COVID-19 не ездить заграницу, а всех американцев, находящихся вне США, по возможности вернуться на родину
Внутри Китая вторые сутки отсутствуют случаи заражения коронавирусом, 39 новых заболевших прибыли из-за рубежа.
Правительство Канады выделит 82 миллиарда канадских долларов (около $63 миллиарда) для поддержки граждан во время вызванного эпидемией Covid-19 экономического кризиса.
С начала вспышки коронавирусной инфекции в мире на Covid-19 заболели более 245,7 тысячи людей. Болезнь забрала 10 046 жизней. А вот побороли болезнь более 88,4 тысячи пациентов.