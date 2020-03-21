Трамп применит чрезвычайные военные полномочия из-за коронавируса

Новости мира:Дональд Трамп намерен применить чрезвычайные военные полномочия для борьбы с Covid-19.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом он заявил в пятницу, во время пресс-конференции в Белом доме.

"Я применяю Закон о военном производство, и прошлой ночью мы начали процесс по введению его в действие. Мы перевели Национальный центр координации реагирования (офис Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям - ред.) в высокий уровень активности", - отметил президент США.

Он подчеркнул, что сейчас федеральное правительство оказывает значительную поддержку наиболее пораженным регионам страны. "Мы предоставляем штатам очень большую помощь", - заявил президент.

Закон о военном производство позволяет переориентировать производство в стране для изготовления необходимого в чрезвычайной ситуации оборудования. Трамп не уточнил на пресс-конференции, какие именно намерения у него в этой связи. Однако ранее в пятницу, как сообщает The Hill,президент позвонил лидеру демократов в Сенате Чак Шумеру. Глава Белого дома дал понять, что намерен применить полномочия по этому закону для ускорения производства медицинских препаратов и оборудования, чтобы бороться с пандемией коронавируса Covid-19.

Напомним: