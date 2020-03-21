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Советы и важная информация о COVID-19: Google запустил новый сайт

Советы и важная информация о COVID-19: Google запустил новый сайт
12:16 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с мировым распространением коронавируса американская компания-гигант запустила сайт, посвященный информации о COVID-19.

Сегодня Google запустил сайт о COVID-19, на котором размещены советы по защите от болезни и важная информация о пандемии.

Об этом сообщает CNN.

"В субботу Google запустил сайт о COVID-19, на котором размещены советы по защите от болезни и важная информация о пандемии", — сообщили в СМИ. 

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Сообщается, что на сайте можно получить информацию о COVID-19, профилактике от него, а также ссылки на местные ресурсы. Люди могут искать официальную информацию о статистике заболеваемости, советы по противодействию болезни, а также то, что пользователи ищут в Google. Это может быть полезно для всех людей, в том числе для педагогов и предпринимателей. 

Указано, что неделю назад президент США Дональд Трамп заявлял, что Google создает сайт, где можно заполнить анкету и узнать о ближайших места, где можно пройти тест на COVID-19, однако Google не подтверждал эту информацию и такие возможности на сайте отсутствуют.

Как сообщалось ранее, Google объяснил в новом дудле, как правильно мыть руки.

Напомним:

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Все по теме:

Google, США, Сайт, Карантин, Дональд Трамп, Коронавирус.
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