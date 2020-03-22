Определить коронавирус за 45 минут: В США утвердили новые экспресс-тесты

Управление по санитарному контролю за качеством продуктов и лекарств США (FDA) утвердило первый диагностический экспресс-тест, который позволит выявить коронавирус за 45 минут.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на производителя тестов - компанию из Калифорнии Cepheid.
"В сообщении компании говорится, что они получили от FDA "разрешение на использование в чрезвычайной ситуации" на проведение экспресс-тестов. Их преимущественно будут использовать в больницах и отделениях скорой помощи.
Поставка тестов в больницы начнется уже со следующей недели", - говорится в сообщении.
Новый диагностический тест для выявления вируса, вызывающего Covid-19, показывает результат за примерно 45 минут.
Стоимость экспресс-теста пока неизвестна.
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