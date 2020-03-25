Коронавирус в США: как американцы оценивают действия Трампа

Новости мира:Трамп повторно получил высшую поддержку от американцев.

49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в социологической компании Gallup.

Этот результат - самый высокий за время президентства Трампа и повторяет показатели января-февраля во время процесса по импичменту Трампа в Сенате США, который закончился оправданием президента, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

По данным Gallup, американцы также положительно оценивают действия Трампа по коронавирусу - 60% против 38%.

94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются о работе Трампа в этом аспекте.

О ситуации с коронавирусом: