Коронавирус в США: как американцы оценивают действия Трампа

49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа. Об этом заявили в социологической компании Gallup.
Этот результат - самый высокий за время президентства Трампа и повторяет показатели января-февраля во время процесса по импичменту Трампа в Сенате США, который закончился оправданием президента, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
По данным Gallup, американцы также положительно оценивают действия Трампа по коронавирусу - 60% против 38%.
94% республиканцев, 60% независимых избирателей и 27% демократов одобрительно отзываются о работе Трампа в этом аспекте.
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