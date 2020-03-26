Борьба с коронавирусом: США задействовали более 10 тысяч нацгвардейцев

Новости мира:Штаты бросили более 10 тысяч нацгвардейцев на борьбу с коронавирусом.

По меньшей мере 10,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США в настоящее время активированы во всех штатах с целью помощи местным органам власти на местах в борьбе с распространением коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает CNN.

"В настоящее время в США активированы свыше 10 700 членов Национальной гвардии в процессе противостояния коронавирусу", - отмечается в сообщении.

Они помогают доставлять еду гражданам в наиболее пострадавших регионах, обеспечивают поддержку подразделениям реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, нацгвардейцы оказывают поддержку транспортом, а также помогают проводить оценку состояния здравоохранения во время пандемии.

Как заявил руководитель Бюро Нацгвардии США генерал Джозеф Ленгиел, нацгвардейцы обеспечивают поддержку американцев в течение всего кризиса. "Мы находимся в этом вместе, и мы вместе это преодолеем", - заявил генерал.

При этом уточняется, что подразделения Нацгвардии США активированы во всех 50-ти штатах, округе Колумбия и трех американских территориях вне континента.

Напомним: