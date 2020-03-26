Борьба с коронавирусом: США задействовали более 10 тысяч нацгвардейцев

По меньшей мере 10,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США в настоящее время активированы во всех штатах с целью помощи местным органам власти на местах в борьбе с распространением коронавируса Covid-19.
Об этом сообщает CNN.
"В настоящее время в США активированы свыше 10 700 членов Национальной гвардии в процессе противостояния коронавирусу", - отмечается в сообщении.
Они помогают доставлять еду гражданам в наиболее пострадавших регионах, обеспечивают поддержку подразделениям реагирования на чрезвычайные ситуации. Кроме того, нацгвардейцы оказывают поддержку транспортом, а также помогают проводить оценку состояния здравоохранения во время пандемии.
Как заявил руководитель Бюро Нацгвардии США генерал Джозеф Ленгиел, нацгвардейцы обеспечивают поддержку американцев в течение всего кризиса. "Мы находимся в этом вместе, и мы вместе это преодолеем", - заявил генерал.
При этом уточняется, что подразделения Нацгвардии США активированы во всех 50-ти штатах, округе Колумбия и трех американских территориях вне континента.
Напомним:
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