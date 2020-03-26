Число умерших от коронавируса в США превысило тысячу человек

В США коронавирус унес жизни уже более 1 тыс. человек, почти 70 тысяч заражены, сообщает в четверг университет Джонса Хопкинса, занимающийся соответствующими подсчетами.
Согласно данным университета, в США на настоящий момент зафиксировано 68 тыс. 572 случая заражения и 1 тыс. 031 летальный исход.
При этом сообщается, что 593 человека полностью выздоровели.
Таким образом, по количеству заболевших США почти приблизились к Италии, где сейчас известно о более 74 тыс. случаев заражения.
Накануне в США сообщалось о более 55 тыс. человек, у которых был обнаружен COVID-19, и почти 800 умерших.
Самые высокие показатели фиксируются в штате Нью-Йорк и одноименном городе, за ними следуют штаты Нью-Джерси, Вашингтон и Калифорния.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что новым эпицентром распространения коронавируса могут стать США.
Напомним:
По меньшей мере 10,7 тыс. военнослужащих Национальной гвардии США в настоящее время активированы во всех штатах с целью помощи местным органам власти на местах в борьбе с распространением коронавируса Covid-19.
49% взрослых американцев одобрительно оценивают работу президента США Дональда Трампа.
Число заболевших коронавирусом в США достигло почти 53 тыс., около 700 человек умерли.