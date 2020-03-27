Трамп о вспышке коронавируса в США: Вы не знаете, какие цифры есть в Китае

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг вечером пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином насчет коронавируса.
"Сегодня вечером я переговорю с председателем Си (Цзиньпином - Ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.
Отвечая на вопрос о прогнозах, что США могут обогнать Китай по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Трамп сказал: "Я думаю, что это благодаря нашему тестированию".
По его мнению, есть сомнения в данных, поступающих из Китая.
"Вы не знаете, какие цифры есть в Китае", - сказал Трамп.
Напомним:
В мире с начала вспышки нового типа коронавируса COVID-19 зарегистрировано более 500 тыс. случаев заражения.
В связи с распространением коронавируса в Иране медики проверили уже более 47,5 миллионов граждан.
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Парламент Испании поддержал предложение правительства продлить чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса до 12 апреля.
После длительных переговоров между республиканцами и демократами, верхняя палата Конгресса США приняла исторический законопроект с финансированием в $2 триллиона для смягчения последствий от коронавируса для экономики страны.