Трамп о вспышке коронавируса в США: Вы не знаете, какие цифры есть в Китае

Новости мира:Трамп обсудит с председателем КНР COVID-19.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в четверг вечером пообщается с председателем КНР Си Цзиньпином насчет коронавируса.

"Сегодня вечером я переговорю с председателем Си (Цзиньпином - Ред.)", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Отвечая на вопрос о прогнозах, что США могут обогнать Китай по количеству подтвержденных случаев COVID-19, Трамп сказал: "Я думаю, что это благодаря нашему тестированию".

По его мнению, есть сомнения в данных, поступающих из Китая.

"Вы не знаете, какие цифры есть в Китае", - сказал Трамп.

Напомним: