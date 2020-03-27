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Пандемия COVID-19: США обогнали Китай по числу заражений коронавирусом

Пандемия COVID-19: США обогнали Китай по числу заражений коронавирусом
07:57 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:По данным на вечер четверга, 26 марта, США обогнали Китай по количеству зараженных коронавирусом: 82040 случая в США и 81782 в Китае.

Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте в мире по количеству лиц, зараженных COVID-19, опередив Китай и Италию.

Об этом свидетельствуют данные, представленные Медицинским университетом им. Джона Хопкинса.

По последней информации, количество больных коронавирусом в США превысило 82 тыс. человек.

В Китае, который стал первой жертвой вспышки COVID-19, зафиксировано 81 782 инфицированных, в Италии, до недавнего времени занимавшей вторую строчку - 80 589.

Еще в среду вечером в США насчитывалось 68,5 тыс. больных. Таким образом, за сутки их количество выросло на 13,5 тысяч.

В целом в мире коронавирусом заражены 526 044 человека. 23 709 больных умерли, 122 066 выздоровели.

Во Франции число больных COVID-19 приближается к 30 тысячам

Появившиеся 24 марта надежды на то, что в Италии рост числа смертей от коронавируса пошел на спад, через два дня рухнули: за сутки в стране скончались 712 человек. Ранее сообщалось, что умерли 662 зараженных, но власти не включили в отчет 50 умерших из региона Пьемонт.

Это означает, что количество смертей за сутки вновь увеличилось. В среду этот показатель составил 683 случая. Также увеличилось количество зараженных за сутки - с 74386 до 80539. Это самый высокий показатель с 21 марта.

Кроме того появились опасения, что эпицентр эпидемии может переместиться на юг страны. Южные районы Италии беднее северных, бороться с распространением вируса и лечить больных там труднее.

Самая сложная ситуация - на юге Европы: Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса, уступая только Италии. За последние сутки в стране умерли 738 человек - рекордное число для одного дня. Общее число умерших в Испании на данный момент составляет 4 145 человек.

В Китае, по данным университета Джонса Хопкинса, умерли 3 169 человек, в Италии - 8 215.

В Украине по состоянию на поздний вечер 26 марта зафиксировано 196 случаев заболевания, пять человек скончались, один пациент выздоровел.

Напомним: 

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Все по теме:

Китай, США, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция.
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