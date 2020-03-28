Может быть хуже, чем в Ухане: NYT высказалось о вспышке коронавируса в Нью-Йорке

При существующих темпах распространения коронавируса в Нью-Йорке количество пострадавших от эпидемии будет больше, чем в китайском городе Ухань или итальянском регионе Ломбардия.
Об этом пишет The New York Times.
"Если нынешние темпы роста количества случаев коронавируса в Нью-Йорке будут продолжаться, то это будет иметь более серьезные последствия, чем те, которые понес китайский город Ухань или регион Ломбардия в Италии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что темпы распространения коронавируса в Нью-Йорке намного выше, чем в эпицентрах коронавируса в Италии и Китае. Сейчас скорость распространения Covid-19 в Нью-Йорке составляет более 30% процентов ежедневно.
Однако реальность худшему сценарию Нью-Йорка не определена, уточняют авторы, поскольку карантинные меры, такие как соблюдение дистанции, могут замедлить или вовсе остановить рост числа случаев.
Как сообщалось, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболевания коронавирусом в штате в течение следующих двух недель и обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой в покрытии не менее 30 тыс. приспособлений для вентиляции легких.
По последним данным, в США зафиксировано 104 865 случаев коронавируса, умерли 894 человека.
Напомним:
74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса
Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.
Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные. На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.