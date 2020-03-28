Может быть хуже, чем в Ухане: NYT высказалось о вспышке коронавируса в Нью-Йорке

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США одна из газет Нью-Йорка прокомментировала ситуацию в городе.

При существующих темпах распространения коронавируса в Нью-Йорке количество пострадавших от эпидемии будет больше, чем в китайском городе Ухань или итальянском регионе Ломбардия.

Об этом пишет The New York Times.

"Если нынешние темпы роста количества случаев коронавируса в Нью-Йорке будут продолжаться, то это будет иметь более серьезные последствия, чем те, которые понес китайский город Ухань или регион Ломбардия в Италии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темпы распространения коронавируса в Нью-Йорке намного выше, чем в эпицентрах коронавируса в Италии и Китае. Сейчас скорость распространения Covid-19 в Нью-Йорке составляет более 30% процентов ежедневно.

Однако реальность худшему сценарию Нью-Йорка не определена, уточняют авторы, поскольку карантинные меры, такие как соблюдение дистанции, могут замедлить или вовсе остановить рост числа случаев.

Как сообщалось, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что ожидает пика заболевания коронавирусом в штате в течение следующих двух недель и обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой в покрытии не менее 30 тыс. приспособлений для вентиляции легких.

По последним данным, в США зафиксировано 104 865 случаев коронавируса, умерли 894 человека.

Напомним: