В Нью-Йорке более 500 полицейских заразились коронавирусом

Новости мира:Более 500 полицейских Нью-Йорка заразились коронавирусом.

За сутки количество полицейских Нью-Йорка, у которых подтвердили коронавирус, выросло более чем на треть и превысило полтысячи.

Об этом сообщает CNN.

"По крайней мере у 512 сотрудников департамента полиции Нью-Йорка подтвердили коронавирус. Это на 161 случай больше по сравнению с данными предыдущих суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из этого числа 442 человека - это копы, имеющие право носить форму, остальные 70 - гражданские служащие полиции.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

По состоянию на 28 марта свыше 600 тыс. человек в 199 странах заразились коронавирусом, более 28 тыс. умерли. Почти половина случаев диагностированы в США, Италии, КНР.