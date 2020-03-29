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В Нью-Йорке более 500 полицейских заразились коронавирусом

В Нью-Йорке более 500 полицейских заразились коронавирусом
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Более 500 полицейских Нью-Йорка заразились коронавирусом.

За сутки количество полицейских Нью-Йорка, у которых подтвердили коронавирус, выросло более чем на треть и превысило полтысячи.

Об этом сообщает CNN.

"По крайней мере у 512 сотрудников департамента полиции Нью-Йорка подтвердили коронавирус. Это на 161 случай больше по сравнению с данными предыдущих суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из этого числа 442 человека - это копы, имеющие право носить форму, остальные 70 - гражданские служащие полиции.

Может быть хуже, чем в Ухане: NYT высказалось о вспышке коронавируса в Нью-Йорке

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

По состоянию на 28 марта свыше 600 тыс. человек в 199 странах заразились коронавирусом, более 28 тыс. умерли. Почти половина случаев диагностированы в США, Италии, КНР.

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США, Полиция, Нью-Йорк, Дональд Трамп, Коронавирус.
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