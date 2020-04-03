"Второй раз был намного приятнее": Трамп еще раз сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он из интереса сдал новый быстрый тест на наличие коронавируса COVID-19, и анализы не выявили наличие этого вируса у президента.
"Буквально я потратил одну минуту на сдачу теста. Я думаю, затем ушло 14 - 15 минут (на результаты - ред.) - я занялся работой, я не дожидался их... они сказали: у президента отрицательный анализ на наличие COVID-19", - сказал Трамп на брифинге в Белом доме.
"Это второй раз (со сдачей анализов - ред.). Я полагаю, я сдал его из любопытства, посмотреть, как быстро он работает, и он намного проще. Я сдавал дважды, и второй раз был намного приятнее", - отметил он.
Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что США намерены в ближайшее время широко применять тесты, которые всего за несколько минут могут определить наличие у человека нового коронавируса.
Данный тест был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Представитель организации подчеркнул доступность нового метода диагностики. Результат проверки становится известен от пяти до 15 минут.
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