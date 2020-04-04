В США число умерших от COVID-19 превысило 7 тысяч человек

Новости мира:В Соединенных Штатах по состоянию на 3 апреля подтвердили по меньшей мере 273, 8 тысяч случаев коронавируса.

Число жертв коронавируса в США выросло до 7,077 тыс. человек, сообщил университет Джона Хопкинса, который ведет мониторинг ситуации с распространением инфекции в мире.

По информации университета, на 1:30 по Киеву, в США начитывалось 273 880 инфицированных COVID-19, излечились 9,5 тыс. человек.

Всего в мире от коронавируса скончались 58 773 человека, инфицированы более 1 млн 94 тыс., вылечились 225,5 тыс.

Как сообщалось, США щзанимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Летальные случаи зафиксированы во всех штатах за исключением Вайоминга. Наиболее сложная ситуация – в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

В Белом доме ожидают пик пандемии в ближайшие две недели. Согласно прогнозам, от COVID-19 могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев.