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В США заключенных из-за коронавируса переведут на домашний арест

В США заключенных из-за коронавируса переведут на домашний арест
10:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США в связи с распространением коронавируса в тюрьмах будут освобождать заключенных.

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в пятницу, что Федеральное бюро тюрем столкнулось с быстрым распространением коронавируса в исправительных учреждениях страны, это вынуждает ведомство продолжить практику перевода части заключенных под домашний арест.

Барр сказал, что приоритет будет отдан тем тюрьмам, которых более других пострадали от инфекции. В первую очередь речь об исправительных учреждениях Окдейл в Луизиане, Элктон в Огайо и Данбери в Коннектикуте.

Бюро сообщило в пятницу, что в 122 тюрьмах начитывается 91 заключенный и 50 сотрудников, инфицированных COVID-19.

Напомним, в Соединенных Штатах по состоянию на 3 апреля подтвердили по меньшей мере 273, 8 тысяч случаев коронавируса.

Как сообщалось, США щзанимают первое место в мире по количеству выявленных случаев COVID-19. Летальные случаи зафиксированы во всех штатах за исключением Вайоминга. Наиболее сложная ситуация – в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

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В Белом доме ожидают пик пандемии в ближайшие две недели. Согласно прогнозам, от COVID-19 могут умереть от 100 до 240 тысяч американцев.

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Все по теме:

США, Заключенные, Тюрьма, Коронавирус, Covid-19.
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