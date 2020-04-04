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Защита от коронавируса: В США гражданам советуют носить тканевые маски

Защита от коронавируса: В США гражданам советуют носить тканевые маски
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США Дональд Трамп напомнил гражданам о рекомендации носить защитные маски.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют носить тканевые немедицинские маски для защиты от коронавируса.

Сам он добавил, что надевать маску не намерен. Как уточнил Трамп на брифинге, рекомендация CDC не обязательна к исполнению. "Это просто рекомендация. Я сам не хочу ее носить", - пояснил он, передает kommersant.

Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам. "Я хочу подчеркнуть, что CDC не рекомендует использовать медицинские или хирургические маски. Мы хотим, чтобы они использовались медиками, которые так усердно работают", - сказал Дональд Трамп.

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По последним данным, в США вирусом COVID-19 заразилось более 200 тыс. человек, умерло свыше 3,5 тыс. 

Напомним:

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США, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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