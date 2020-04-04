Защита от коронавируса: В США гражданам советуют носить тканевые маски

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) советуют носить тканевые немедицинские маски для защиты от коронавируса.
Сам он добавил, что надевать маску не намерен. Как уточнил Трамп на брифинге, рекомендация CDC не обязательна к исполнению. "Это просто рекомендация. Я сам не хочу ее носить", - пояснил он, передает kommersant.
Президент США добавил, что медицинские маски следует использовать только врачам. "Я хочу подчеркнуть, что CDC не рекомендует использовать медицинские или хирургические маски. Мы хотим, чтобы они использовались медиками, которые так усердно работают", - сказал Дональд Трамп.
По последним данным, в США вирусом COVID-19 заразилось более 200 тыс. человек, умерло свыше 3,5 тыс.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.