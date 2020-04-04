COVID-19: В Нью-Йорке вирус унес больше жизней, чем во время теракта 11 сентября

В штате Нью-Йорк от коронавируса по состоянию на 3 апреля умерло 2 935 пациентов. Количество жертв превысило те, которые были во время теракта и обрушения башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.
О количестве жертв от коронавируса сообщил губернатор Эндрю Куомо во время брифинга. Он также отметил, что за сутки количество умерших выросло на 562.
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город остро нуждается в увеличении количества медицинского персонала, медицинских материалов и больничных кроватей. Он призвал федеральное правительство мобилизовать вооруженные силы США для помощи крупнейшем мегаполисам страны.
В Нью-Йорке уже умерло больше людей, чем в ходе атаки террористов "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Тогда погибли 2753 человека (2606 в зданиях и 147 на борту двух самолетов, которые в них врезались).
Именно во время пандемии коронавируса 26 марта в Нью-Йорке впервые с сентября 2001-го установили временные передвижные морги.
США остается эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано уже свыше 278 тысяч инфицированных.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.