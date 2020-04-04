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COVID-19: В Нью-Йорке вирус унес больше жизней, чем во время теракта 11 сентября

COVID-19: В Нью-Йорке вирус унес больше жизней, чем во время теракта 11 сентября
14:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США количество жертв от болезни превысило количество умерших от теракта 11 сентября 2001 года.

В штате Нью-Йорк от коронавируса по состоянию на 3 апреля умерло 2 935 пациентов. Количество жертв превысило те, которые были во время теракта и обрушения башен Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года.

О количестве жертв от коронавируса сообщил губернатор Эндрю Куомо во время брифинга. Он также отметил, что за сутки количество умерших выросло на 562. 

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что город остро нуждается в увеличении количества медицинского персонала, медицинских материалов и больничных кроватей. Он призвал федеральное правительство мобилизовать вооруженные силы США для помощи крупнейшем мегаполисам страны.

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В Нью-Йорке уже умерло больше людей, чем в ходе атаки террористов "Аль-Каиды" на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Тогда погибли 2753 человека (2606 в зданиях и 147 на борту двух самолетов, которые в них врезались).

Именно во время пандемии коронавируса 26 марта в Нью-Йорке впервые с сентября 2001-го установили временные передвижные морги.

США остается эпицентром распространения коронавируса, там зарегистрировано уже свыше 278 тысяч инфицированных.

Напомним:

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США, Жертвы, Карантин, Коронавирус.
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