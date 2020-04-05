В США более 300 тысяч человек заболели коронавирусом

Новости мира:В США число зараженных коронавирусом достигло 301 902.

В США в субботу официально зарегистрировано более 300 тысяч людей, которые получили подтверждение в тестах на коронавирус COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные статистики, приведенной Медицинским университетом им. Джона Хопкинса.

Так, по состоянию на 17 часов субботы по местному времени в США насчитывается 301 902 инфицированных. Общее количество умерших составляет 8 175 человек. В то же время, 14 505 пациентов полностью выздоровели.

Наиболее напряженная эпидемиологическая ситуация в США наблюдается в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Мичиган. Местная власть там применяет чрезвычайные меры: разворачиваются полевые госпитали, из других штатов перебрасываются кареты скорой и медперсонал, привлечен персонал Национальной гвардии.

Напомним: Соединенные Штаты остаются на первой позиции по количеству заболевших коронавирусом в мире. За ними следуют Испания (124,7 тыс. больных), Италия (124,6 тыс.), Германия (95,6 тыс.) и Франция (90,8 тыс.).

Всего в мире насчитывается более 1,187 млн инфицированных, 64 тысячи погибших и более 245,9 тысячи тех, кто полностью выздоровел.