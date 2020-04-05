COVID-19: Морги одного из городов США переполнены

Новости мира:В Новом Орлеане из-за роста количества жертв COVID-19 переполнены морги.

Морги города Новый Орлеан (штат Луизиана, США) переполнены и больше не принимают тела умерших от заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на мэра Нового Орлеана Лато Кантрелл, передает УНН.

"Морги больше не способны забирать и хранить их, так как переполнены. Мне пришлось просить федеральное правительство предоставить дополнительные рефрижераторы, чтобы мы могли позаботиться о тех, кто отправился к Богу, но не нашел заслуженного покоя", — приводит телекомпания слова мэра.

Президент США Дональд Трамп ранее назвал Луизиану следующим потенциальным эпицентром COVID-19 после штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Согласно данным Кантрелл, в Луизиане подтверждены 12 496 случаев заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и смерть 409 инфицированных. В Новом Орлеане зафиксировано 3 966 случаев заражения и 153 смерти.

США вышли на первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом. По информации Университета Джона Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 311,5 тыс. случаев заражения коронавирусом. 8488 инфицированных умерли, выздоровели 14786 человек. Всего в мире на COVID-19 заболело уже более 1,2 млн человек.