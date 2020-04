Сенатор США занялся волонтерской деятельностью после победы над коронавируом

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, который во второй половине марта получил положительный тест на коронавирус, уже выздоровел и помогает на волонтерских началах местной больнице.

Об этом Рэнд Пол сообщил в Twitter.

"Благодарен за все хорошие пожелания, которые я получил. Меня снова протестировали, результат – отрицательный", - написал законодатель.

Он объяснил, что начал заниматься волонтерской деятельностью в местной больнице, "чтобы помочь тем, кто нуждается в моей общине, включая больных коронавирусом".

"Вместе мы это преодолеем!" - подчеркнул Пол.

I appreciate all the best wishes I have received. I have been retested and I am negative. I have started volunteering at a local hospital to assist those in my community who are in need of medical help, including Coronavirus patients. Together we will overcome this! pic.twitter.com/9SeypT7rL6

— Senator Rand Paul (@RandPaul) April 7, 2020