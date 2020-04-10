В США начали клинические испытания препарата от COVID-19

Новости мира:В США начали набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом.

Национальный институт здоровья США начал набирать участников клинических испытаний эффективности применения гидроксихлорохина для лечения больных коронавирусом. Об этом сообщает "Голос Америки".

Как отмечается, результаты будут не раньше июля 2021 года.

"Планируют задействовать более 500 взрослых пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавирус и которые сейчас находятся в больницах или отделениях неотложной помощи в ожидании госпитализации", - говорится в сообщении. Гидроксихлорохин используется для лечения малярии, волчанки и ревматоидного артрита.

Его эффективность в лечении коронавируса не доказана. Впрочем, его использование активно продвигает президент Дональд Трамп.

Как ранее сообщалось, в ВОЗ заявили, что создание вакцины займет не менее года. После ее разработки необходимо подтвердить эффективность и безопасность для человека путем соответствующих испытаний на добровольцах.

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