Американский антирекорд: в США - две тысячи смертей от коронавируса за сутки

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в США сильно увеличился показатель смертности, среди населения.

В США зафиксировали антирекорд количества летальных случаев в течение суток среди всех стран мира.

Об этом сообщает Sky News.

"Более 2000 человек, у которых диагностировали коронавирус, умерли в США в течение пятницы - это самое большое количество смертельных случаев в течение одних суток в мире", - говорится в сообщении.

Всего в США 18 747 человек скончались в результате заражения коронавирусом. Таким образом, страна является второй после Италии с наибольшим количеством смертельных случаев в результате болезни Covid-19 в мире.

Наиболее пострадавшей страной остаются США с 502 876 подтвержденными случаями заболевания и 18747 летальными случаями.

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.