В одном из питомников Майами разобрали всех собак: видео с радостью владельцев

В американском городе Майами из приюта для животных Friends of Palm Beach County Animal Care and Control люди забрали всех здоровых собак: волонтеры записали видео, на котором аплодируют этому событию. Об этом сообщает CBS Miami. В то же время, отмечает канал, в приюте "еще остаются животные, которых нужно откармливать".