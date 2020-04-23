Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет

Новости мира:Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса

Президент США Дональд Трамп надеется, что США смогут быстро справиться с возможной осенней вспышкой коронавируса.

"Этот вирус рано или поздно уйдет, и если он вернется осенью - мы сможем подавить его очень быстро, у нас есть хорошие специалисты, мы многому научились, научились тому, как обращаться с ним", - сказал Трамп журналистам в среду.

По его словам, в настоящее время США активно тестируют граждан на коронавирус и "лидируют" в этом процессе.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2,5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 апреля включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.