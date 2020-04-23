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COVID-19 у животных: в зоопарке Нью-Йорка заболели еще 7 диких кошек

COVID-19 у животных: в зоопарке Нью-Йорка заболели еще 7 диких кошек
11:17 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости мира:В зоопарке Нью-Йорка Бронкс коронавирусную болезнь COVID-19 выявили еще у трех львов и четырех тигров.

Вспышка коронавируса произошла в зоопарке Бронкса, что в Нью-Йорке в США. Болезнь обнаружили еще у 7 крупных кошек, вирус подтвердили тесты на COVID-19.

Ранее в этом же зоопарке коронавирусом впервые заболела малазийская тигрица, сообщает руководство зоопарка Бронкса.

У этой кошки по кличке Надя тест дал положительный результат еще 27 марта.

В зоопарке предполагают, что животное могло заразиться от работника, который за ней ухаживал.

Сотрудники зоопарка говорят, что сейчас большие кошки уже пошли на поправку. Ведут себя и едят нормально. Их кашель также значительно уменьшился. А персонал зоопарка, который ухаживает за хищниками, на данный момент проводит профилактические меры, чтобы уберечь себя и других животных от недуга.

Чиновники зоопарка полагают, что они были заражены работником, который болел COVID-19 в бессимптомной форме.

Общество охраны дикой природы (WCS) сообщает, что еще в четырех зоопарках были приняты профилактические меры, чтобы не допустить воздействия коронавируса на других животных.

Напомним: 

В конце марта власти Бельгии сообщали, что зафиксировали COVID-19 у кошки, которая заразилась коронавирусом от хозяина. Также, по данным ВОЗ, заражение коронавирусом собаки от хозяина выявлено в Гонконге.

5 апреля положительные результаты тестов на коронавирус были получены у тигра в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Его сородичей сначала не собирались тестировать, поскольку для сбора их биоматериала нужна полная анестезия, что является стрессом для животных.

Вчера в штате Нью-Йорк подтвердили заражение коронавирусом у двух домашних котов.

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США, Нью-Йорк, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус у животных.
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