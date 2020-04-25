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Эпидемия в США: количество смертей от коронавируса превысило 52 тыс

Эпидемия в США: количество смертей от коронавируса превысило 52 тыс
20:56 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США из-за распространением коронавируса количество смертей уже превисило 52 тыс.

В США количество летальных случаев вследствие пандемии коронавируса превысило 52 тысячи.

Об этом сообщает CNN.

"По данным университета Джона Хопкинса в США зафиксирован 906 551 случай коронавируса и 52042 летальных случая в результате пандемии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в течение ближайших дней в статистику могут начать записывать так называемые "смерти, вероятно, вызванные" коронавирусом, в таком случае эти изменения могут вызвать стремительный рост количества летальных случаев в США.

По состоянию на утро 25 апреля во мире зафиксировано 2831860 случаев коронавируса, в частности, 807 010 человек выздоровели и 197318 погибли.

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США, Пандемия, Смерти, Коронавирус.
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