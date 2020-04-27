Скачать
Понедельник, 27.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
За границей от коронавируса лечатся 163 украинца
За границей от коронавируса лечатся 163 украинца
В Саудоской Аравии ослабили карантинные меры
В Саудоской Аравии ослабили карантинные меры
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
Вечеринка во время карантина: Эвертон оштрафует Кина
"Голос страны-10": назван победитель шоу (Видео)
"Голос страны-10": назван победитель шоу (Видео)

США отправили в центры содержания боевиков ИГИЛ средства для защиты от COVID-19

США отправили в центры содержания боевиков ИГИЛ средства для защиты от COVID-19
05:34 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:США доставили необходимые медицинские материалы на объекты в Сири, где держат боевиков ИГИЛ.

Возглавляемые США коалиционные силы доставили крайне необходимые медицинские и санитарно-гигиенические материалы на объекты в Сирии, где содержатся примерно 10 тыс. боевиков ИГИЛ. Об этом пишет "Голос Америки" со ссылкой на представителей коалиции,.

“В сложившихся обстоятельствах, перед центрами с содержания под стражей возникает почти невозможная задача соблюдать меры предосторожности для борьбы с COVID-19”, — говорится в заявлении совместной рабочей группы.

Поставки должны помочь поддерживаемым США сирийским демократическим силам (СДС), которые удерживают под стражей захваченных боевиков ИГИЛ.

“(Они) помогут защитить охранников этих центров, где содержатся тысячи иностранных террористов, что является частью более широкого плана, цель которого — добиться, чтобы охранники и заключенные подвергались минимальному риску заражения”, — отмечается в заявлении.

Поставляемые грузы включают мыло, дезинфицирующие средства, тканевые маски и перчатки.

Эпидемия в США: количество смертей от коронавируса превысило 52 тыс

США ранее уже направляли СДС медицинские материалы и другую помощь на сумму 1,2 миллиона долларов в надежде, что это позволит смягчить распространения вируса и укрепит безопасность в тюрьмах, где содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. Однако в заявлениях политического крыла СДС, сирийского демократического совета, речь шла о том, что этих поставок было недостаточно и они опаздывали.

В воскресном заявлении рабочей группы не уточняется, сколько материалов было поставлено на прошлой неделе.

Напомним, США отказались присоединиться к глобальной инициативе ВОЗ для создания вакцины от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сирия, США, Коронавирус, ИГИЛ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками
02 Саакашвили о назначении на пост вице-премьера: Я считаю, что голоса соберутся
03 Главу Государственной налоговой службы могут назначить без конкурса
04 Украинская супермодель заявила об избиениях и угрозах своего супруга
05 Коронавирус в России: архиерей РПЦ скончался от Covid-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Италия начнет поэтапное ослабление ограничений
Италия начнет поэтапное ослабление ограничений
Уже 185 стран мира &quot;заражены&quot; коронавирусом
Уже 185 стран мира "заражены" коронавирусом
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
В КНДР назвали причину отсутствия Ким Чен Ына
Российский космический корабль пристыковался к МКС
Российский космический корабль пристыковался к МКС
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь