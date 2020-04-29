Скачать
Среда, 29.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Итоги дня 28 апреля: Рынок земли, COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая
Будет по-летнему тепло: прогноз погоды на начало мая
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Игрок Ювентуса в четвертый раз заболел коронавирусом
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля
Ирина рассадница: приметы и обряды на 29 апреля

"Американские тесты самые лучшие": Трамп прокомментировал миллион случаев Covid-19 в США

"Американские тесты самые лучшие": Трамп прокомментировал миллион случаев Covid-19 в США
08:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие.

Президент США Дональд Трамп считает, что страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев Covid-19 из-за очень высокого качества тестов.

"Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев! " - написал Трамп в своем твиттере.

В Нью-Йорке фиксируется снижение показателя смертности пациентов с COVID-19

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.

К слову, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.

На втором месте оказалась Испания, где заболели 232 128 человек, а на третьем – Италия. В стране зафиксировали 201 505 случаев Covid-19.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, тесты, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, какие условия выхода
02 Премьер-министр: постепенный выход из карантина позволит контролировать распространение COVID-19
03 Сколько пенсионеров получат повышенные пенсии в мае
04 СМИ: Саакашвили предложили войти в Нацсовет реформ
05 Следующее заседание ТКГ: в ОБСЕ озвучили дату
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Рябошапка о передаче в суд дела Гандзюк: Это слив производства
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
Пандемия: почти миллион людей в мире победили коронавирус
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
На Донбассе погиб украинский военнослужащий
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Оставайтесь и играйте дома: Google запустил антикарантинний дудл-марафон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь