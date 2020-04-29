"Американские тесты самые лучшие": Трамп прокомментировал миллион случаев Covid-19 в США

Новости мира:В США зарегистрировано более 1 млн случаев Covid-19, так как американские тесты самые лучшие.

Президент США Дональд Трамп считает, что страна занимает первое место в мире по числу подтвержденных случаев Covid-19 из-за очень высокого качества тестов.

"Единственная причина, по которой США сообщили о миллионе случаев коронавируса, заключается в том, что наши тесты гораздо лучше, чем в любой другой стране мира. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, и поэтому обнаруживают гораздо меньше случаев! " - написал Трамп в своем твиттере.

Напомним: Соединенные Штаты остаются страной-лидером по количеству выявленных больных COVID-19. Во вторник, 28 апреля, количество зараженных в США превысило один миллион человек.

К слову, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.

На втором месте оказалась Испания, где заболели 232 128 человек, а на третьем – Италия. В стране зафиксировали 201 505 случаев Covid-19.