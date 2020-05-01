Американская разведка определила создан ли коронавирус искусственно

Новости мира:Разведка США заявила, что коронавирус не был искусственно создан.

В Национальной разведке США заявили, что смертельный коронавирус не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ разведки США.

"Разведывательное сообщество (США) согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе разведки.

Отмечается, что разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.