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Американская разведка определила создан ли коронавирус искусственно

Американская разведка определила создан ли коронавирус искусственно
01:10 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Разведка США заявила, что коронавирус не был искусственно создан.

В Национальной разведке США заявили, что смертельный коронавирус не был создан в лаборатории и не был генетически модифицирован.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документ разведки США.

"Разведывательное сообщество (США) согласно с широким научным консенсусом в отношении того, что вирус COVID-19 не был создан человеком или генетически модифицирован", - отмечается в документе разведки.

Отмечается, что разведка намерена определить, началась ли вспышка через контакт с инфицированными животными или это было результатом несчастного случая в лаборатории в Ухане.

"Абсурдный политический фарс": Китай отвергает обвинения США в распространении коронавируса

Администрация президента США Дональда Трампа дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о COVID-19.

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Китай, США, Коронавирус, Covid-19.
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