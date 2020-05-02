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В Штатах от коронавируса уже умерло 65 тыс человек

В Штатах от коронавируса уже умерло 65 тыс человек
01:06 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В США за последние сутки умерли 1654 пациентов с коронавирусом.

В США за последние сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерло 1654 граждан. Общее количество летальных случаев превысило 65 000.

Сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру и Worldometers.

По состоянию на 1:00 2 мая, в США диагностировано 1 124 676 случаев заболевания. Умерло от осложнений, вызванных болезнью 65 510 человек. Уже выздоровели 158993 пациента.

За прошедшие сутки подтверждено 30 057 случаев заболевания коронавирусом.

Напоминаем, власти Соединенных Штатов работает над масштабным пакетом наказания, в том числе санкций против Китая за его умышленные действия и попытки скрыть истинные масштабы распространения коронавируса.

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США, Штаты, Коронавирус, Covid-19.
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