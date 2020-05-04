Как теракт 11 сентября: в США от коронавируса за сутки умерли 2909 человека

Новости мира:В Штатах от коронавируса за один день умерли 2909 человек.

В США больше всего смертей от COVID-19 в сутки зафиксировали 30 апреля, тогда умерло 2909 человек.

Об этом сообщает Голос Америки.

Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропало без вести 2973 человека.

Рост смертности в США наблюдается во время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Самые громкие акции протеста прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Среди штатов, которые уже объявили об ослаблении карантина и начали восстанавливать работу не жизненно важного бизнеса, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Техас. В Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавирусом может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.

Кроме того, многие из COVID-19 умирают от инфаркта, и они также не всегда входят в статистические данные.

По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.