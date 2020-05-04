Скачать
Понедельник, 04.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое
Главные события недели: коронавирус и ослабление карантина, рынок земли, шестая годовщина трагедии в Одессе и другое
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Правозащитники: РФ не обеспечивает защиту от COVID-19 в тюрьмах и СИЗО
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Magnus Carlsen Invitational: Карлсен в финале победил Накамуру
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу
Met Gala 2020: организаторы устроят виртуальное шоу

Как теракт 11 сентября: в США от коронавируса за сутки умерли 2909 человека

Как теракт 11 сентября: в США от коронавируса за сутки умерли 2909 человека
00:46 Сегодня Телеграф Украинская правда

Новости мира:В Штатах от коронавируса за один день умерли 2909 человек.

В США больше всего смертей от COVID-19 в сутки зафиксировали 30 апреля, тогда умерло 2909 человек.

Об этом сообщает  Голос Америки.

Это почти столько же потерь, как во время террористических атак в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Тогда, по официальным данным, умерло или пропало без вести 2973 человека.

Рост смертности в США наблюдается во время, когда часть штатов объявили о частичном восстановлении работы бизнеса и "возвращении к нормальной жизни".

В последнее время американскими штатами прокатилась волна протестов против карантинных мероприятий. Самые громкие акции протеста прошли в Калифорнии, Колорадо, Иллинойсе, Нью-Джерси, Теннесси, Нью-Йорке, во Флориде.

Помпео рассказал о доказательствах происхождения COVID-19 из лаборатории в Ухане

Среди штатов, которые уже объявили об ослаблении карантина и начали восстанавливать работу не жизненно важного бизнеса, Джорджия, Южная Каролина, Теннесси, Техас. В Джорджии возобновил работу почти весь бизнес.

Специалисты предупреждают, что количество умерших вследствие заболевания коронавирусом может быть выше официальных данных, поскольку многие пациенты умирают дома и их не включают в статистику.

Кроме того, многие из COVID-19 умирают от инфаркта, и они также не всегда входят в статистические данные.

По состоянию на 3 мая в США зафиксировано 1 132 539 случаев коронавируса, из них 29 078 за последние сутки. Умерло с начала эпидемии 66 369 человек, за последние сутки – 1426.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, 11 сентября, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Обнаружена аномальная патология, которая ведет к смерти при коронавирусе
02 ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
03 Посол Украины предложил пари экс-канцлеру ФРГ: Еще при его жизни Крым вернется в Украину
04 Макогон рассказал, какие убытки будет нести Украина из-за Северного потока-2
05 Мамина дочка: 17-летняя Лила Мосс появилась на обложке модного глянца (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Болгария ослабляет карантинные меры
Болгария ослабляет карантинные меры
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
В Киеве перекроют еще один путепровод
В Киеве перекроют еще один путепровод
Новый флешмоб от мировых актрис буквально &quot;ударяет&quot; в голову (Видео)
Новый флешмоб от мировых актрис буквально "ударяет" в голову (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь