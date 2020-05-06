Скачать
Среда, 06.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Новый представитель Украины в ТКГ о выборах в ОРДЛО: Жизнь покажет, насколько это реально
Коронавирус в США: число заболевших на COVID-19 превысило 1,2 миллиона человек
Число умерших от COVID-19 в США превысило 71 тысячу человек
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Бои Джошуа - Пулев и Фьюри - Уайлдер могут пройти в один вечер
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание
Пройдите тест и узнайте, что скрывает ваше подсознание

Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам

Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
03:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Трамп рассказал, что не спит по ночам, думая об умерших от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что не может уснуть по ночам, так как думает об умерших от последствий заражения коронавирусом COVID-19 соотечественниках.

"Я не могу уснуть по ночам, так как постоянно думаю об этом", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Трамп, обращаясь к американцам, потерявшим из-за коронавируса близких людей, сказал: "Я люблю вас" и пообещал искоренить COVID-19.

"У нас есть враг, и мы должны его победить", - отметил президент США.

В США зафиксировали более 70 тыс. смертей пациентов от последствий заражения коронавирусом. Это - самый высокий показатель в мире.

Коронавирус в США: число заболевших на COVID-19 превысило 1,2 миллиона человек

Трамп давно известен тем, что очень мало спит. Сам он неоднократно рассказывал, что это - большое преимущество в работе, так как рано утром, пока многие ещё спят, он уже может решать важные вопросы.

Американские СМИ дают разные оценки того, сколько обычно времени спит президент: в основном встречаются сообщения о трёх, четырёх или пяти часах сна.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Школа 2020: С сентября школьники месяц будут догонять учебную программу
02 Красивые и сильные ножки: простые упражнения для икр, которые можно делать дома
03 "Вот я на бал не иду": Джулия Робертс показала свое лучшее платье
04 Украинский препарат от COVID-19: Минздрав разрешил клинические исследования
05 Приводит давление в норму: польза томатного сока
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Пристайко: Несмотря на COVID-19, правительство продолжает реформы в оборонном секторе
Пристайко: Курс Украины в НАТО остается неизменным
Повреждено большое количество автомобилей: В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)
В ОАЭ пылает небоскреб (Видео)
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Трамп о коронавирусе: Я не могу уснуть по ночам
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Лето в нюдовых тонах: стильные образы в нежном цвете (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь