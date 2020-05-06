Неожиданное решение: у Трампа решили расформировать группу реагирования на коронавирус

Новости мира:У Трампа хотят расформировать группу реагирования на коронавирус.

Белый дом решил расформировать целевую группу по вопросам противостояния коронавирусу несмотря на то, что Соединенные Штаты продолжают лидировать по числу больных в мире и устанавливать новые антирекорды по смертности от COVID-19.

Об этом сообщило во вторник американское издание The Hill со ссылкой на офис вице-президента США.

"Белый дом начал раннюю стадию относительно расформирования своей целевой группы по вопросам противостояния коронавирусу", - отмечается в сообщении.

Такое решение стало неожиданностью для американского общества, поскольку борьба с распространением коронавируса продолжается несмотря на то, что большинство штатов готовятся к ослаблению карантинных ограничений. Со всем тем, первые шаги восстановления экономической деятельности требуют экспертных оценок и профессиональной координации действий с целью избежания возможных последствий.

В офисе вице-президента Пенса подтвердили, что в планах – расформировать экспертную группу до Дня памяти, который в США отмечают 25 мая.

Целевая группа, в состав которой входят почти два десятка чиновников различных правительственных учреждений, проводила ежедневные брифинги в течение месяца. Однако в последние недели эта активность уменьшилась после того, как Дональд Трамп выступил с предложением делать инъекции больным COVID-19 со средствами для чистки поверхностей, а также "просвечивать" их ультрафиолетовым светом. Это вызвало острую критику в адрес президента, а также призывы со стороны экспертной группы и врачей не заниматься таким самолечением.

Кроме того, в последние дни, когда президент Трамп и госсекретарь Помпео практически начали кампанию обвинения Китая в искусственном изготовлении вируса SARS-Cov-2, ученые из целевой группы начали опровергать такую возможность. В частности, главный инфекционист Белого дома Энтони Фаучи отметил, что коронавирус не мог быть сделан искусственно, ссылаясь на научные исследования.

США остаются первыми в списке по количеству больных COVID-19. По последним данным Медицинского университета имени Джона Хопкинса в Соединенных Штатах зафиксировано более 1,180 млн случаев заболевания. При этом зафиксировано 71 225 смертей среди пациентов, более 192 тысячи человек полностью выздоровели.